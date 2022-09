Uraganul Ian, care sosește in largul coastelor Floridei, in SUA, a ajuns la categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (de la 1 la 5), cu rafale de peste la 220 km/h, a anunțat miercuri Centrul american pentru uragane (NHC). Ian, care a lovit Cuba (fiind incadrat in categoria 3), marți și a lasat fara curent electric […] The post Uraganul Ian a ajuns la categoria 4. Va lovi Florida cu 251 km/h / 2,5 milioane de oameni sunt in pericol de moarte first appeared on Ziarul National .