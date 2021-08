Uraganul Grace a atins coasta Mexicului

Uraganul Grace, insotit de viteze ale vantului de pana la 130 de kilometri pe ora, a atins joi coastele Mexicului in dreptul intinsei zone de litoral la Marea Caraibilor, unde se afla principalele destinatii turistice din aceasta tara, printre care si Cancun, informeaza AFP.



Centrul National pentru Uragane (NHC), cu sediul la Miami, a informat in cel mai recent buletin ca furtuna, care a sporit miercuri in intensitate devenind uragan de categoria 1 (cea mai mica pe scara cu cinci niveluri Saffir-Simpson), se afla la o distanta de 16 kilometri de statiunea balneara Tulum, din Mexic.

