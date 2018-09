Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Florence, care se indreapta spre coasta de est a Statelor Unite, a fost retrogradat la uragan de categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului National pentru Uragane din SUA. Expertii avertizeaza ca potentialul distructiv al uraganului ramane același.

- Uraganul Florence, de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, se afla la 1880 de km de coasta de est a Statelor Unite, unde va ajunge joi, a anuntat luni National Hurricane Center (NHC, centrul national american pe...

- Centrul National pentru Uragane (NHC), cu sediu la Miami, a ridicat luni la categoria a 4-a uraganul Florence care urmeaza sa ajunga in aceasta saptamana pe coasta de est a Statelor Unite, in timp ce ciclonul Helene si Isaac continua sa creasca in intensitate in apele Oceanului Atlantic, relateaza…

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

- Uraganul Lane Uraganul Lane a crescut in intensitate pana la categoria a 5-a (maxima), in timp ce se indreapta spre Hawaii, unde rezidentii au fost avertizati cu privire la ploile torentiale, inundatii periculoase si rafalele de vant nimicitoare care vor insoti furtuna asteptata sa loveasca arhipelagul…

- Chris, al doilea uragan format in anul 2018 in Oceanul Atlantic, a sporit in intensitate fiind inclus in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, iar in cursul diminetii de miercuri fenomenul s-ar putea inteti, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat de Reuters.…