Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Navala argentiniana a retinut doi indivizi - unul fiind un barbat de origine romana in varsta de 32 de ani - pe numele carora erau emise mandate de arestare internationale, au informat sambata surse oficiale, citate de EFE.Barbatul de origine romana a fost detectat cu ajutorul Directiei…

- Uraganul Florence a deversat 'cantitati monumentale' de precipitatii chiar daca forta sa a slabit, a declarat sambata Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord, stat din sud-estul SUA cel mai afectat de intemperii, transmite AFP. 'Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat…

- Americanul Floyd Mayweather a anuntat, sambata, ca va reveni in ring in acest an pentru un meci cu Manny Pacquiao, la trei ani de la primul lor duel."Revin pentru un meci cu Manny Pacquiao in acest an. Pentru o suma de noua cifre", a scris Floyd Mayweather pe Instagram. Citește și: Lovitura…

- Premierul ceh Andrej Babis a mers un pas mai departe in ceea ce priveste atitudinea sa intransigenta fata de gazduirea de catre tara sa de refugiati, declarand intr-un interviu pentru cotidianul Pravo ca nu vor fi facute exceptii nici macar pentru cazurile umanitare, cum ar fi orfanii de razboi din…

- Uraganul Florence a deversat "cantitati monumentale" de precipitatii chiar daca forta sa a slabit, a declarat sambata Roy Cooper, guvernatorul Carolinei de Nord, stat din sud-estul SUA cel mai afectat de intemperii, transmite AFP. "Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat deocamdata…

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, se casatoreste cu Alina Binder pe 30 septembrie, petrecerea urmand sa aiba loc la Cazinoul din Sinaia. Potrivit unor surse, niciun membru al Casei Regale nu va participa la nunta. Fostul principe Nicolae a anuntat, insa, ca sora acestuia, Elisabeta Karina,…

- Guvernatorul din Carolina de Nord a declarat vineri ca uraganul Florence este pe cale sa devasteze acest stat sud-est american unde a atins uscatul in zori, aducand vanturi violente, ploi torentiale si provocand primele inundatii. "Furtuna ne distruge statul", a deplans guvernatorul Roy Cooper…

- Guvernatorul din Carolina de Nord a declarat vineri ca uraganul Florence este pe cale sa devasteze acest stat sud-est american unde a atins uscatul in zori, aducand vanturi violente, ploi torentiale si provocand primele inundatii. "Furtuna ne distruge statul", a deplans guvernatorul Roy…