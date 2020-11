Uraganul Eta, de categoria a 4-a, a lovit Nicaragua

Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Eta, una dintre cele mai puternice furtuni care loveste America Centrala in ultimii ani, a atins marti dimineata zona de uscat pe coasta nord-estica a Nicaraguei, in apropiere de portul Puerto Cabezas, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Uraganul loveste zona de uscat in acest moment",…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vinturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC),…

- Inaintarea uraganului Eta in Marea Caraibelor a condus luni la instituirea starii de alerta in Nicaragua, tara ce urmeaza sa lovita puternic de furtuna in cursul noptii de luni spre marti, la fel ca si Honduras si El Salvador, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Furtuna ar putea lovi coasta…

- Furtuna tropicala Eta s-a transformat in uragan luni dimineata dupa ce a crescut in intensitate in Marea Caraibilor si se indreapta spre Nicaragua si Honduras cu vanturi devastatoare si cantitati mari de precipitatii, au anuntat meteorologii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite…

- Uraganul Laura a atins, la primele ore ale zilei de joi, zona de uscat din sud-vestul Louisianei, fiind una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit acest stat american, relateaza Reuters. Meteorologii au avertizat ca uraganul risca sa provoace un ''zid urias'' de apa ce ar putea inainta pe…

- Uraganul Laura a atins, la primele ore ale zilei de joi, zona de uscat din sud-vestul Louisianei, fiind una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit acest stat american, relateaza Reuters. Meteorologii au avertizat ca uraganul risca sa provoace un ''zid urias'' de apa ce ar putea…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters. Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…