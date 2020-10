Uraganul Delta urmează să lovească zona de coastă a statului Louisiana Ochiul uraganului Delta se deplaseaza spre nord peste coasta de sud-vest a statului Louisiana si urmeaza sa ajunga deasupra uscatului in cursul zilei de vineri, conform unui anunt al Centrului National american pentru Uragane (NHC), transmite Reuters.



Uraganul de categoria 3 pe scara de intensitate Saffir-Simpson a fost localizat la aproximativ 205 kilometri sud-sud-vest de Cameron, Louisiana. Furtuna este insotita de vanturi care bat cu 185 km/h, conform NHC.



Locuitorii statului Louisiana sufera inca de pe urma pagubelor provocate de uraganul Laura, unul dintre cele mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

