- Statiunea mexicana Cancun a ordonat marti evacuarea hotelurilor situate in zona de tarm in cadrul masurilor de pregatirile pentru sosirea Delta, prognozat sa loveasca regiunea in cursul noptii cu intensitatea unei furtuni ''extrem de periculoasa'', de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, relateaza…

- Furtuna Delta a crescut in intensitate ajungand la nivelul de uragan de categoria a 4-a pe scara Saffir-Simpson, a anuntat marti Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Uraganul Delta se afla la aproximativ 200 de kilometri sud-vest de Grand Cayman, cea mai mare dintre insulele Cayman,…

- Furtuna tropicala Delta s-a transformat in uragan luni in Marea Caraibilor si se va intensifica in timp ce va trece peste partea mexicana a peninsulei Yucatan marti, inainte de a ajunge in sudul Statelor Unite in aceasta saptamana, au informat meteorologii americani, citati de AFP. Delta se indreapta…

- Uraganul Isaias a atins uscatul in North Carolina, in sud-estul Statelor Unite, unde ploile care-l insotesc ar putea cauza victime, potrivit meteorologilor, relateaza AFP.Insotit de rafale de vant de pana la 140 de kilometri pe ora, Isaias a atins uscatul in apropiere de Ocean Isle Beach,…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa. Uraganul, insotit de vanturi cu o viteza de pana la 140 de km/h, a…

- Un puternic uragan de categoria a 3-a, cu viteze ale vantului de pana la 190 de kilometri la ora, inainteaza in Oceanul Pacific si se preconizeaza ca va atinge in acest weekend unele zone din Hawaii, a anuntat vineri Centrul National pentru Uragane (NHC), citat de Reuters. Douglas ar putea fi primul…