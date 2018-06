Uraganul Bud creşte în intensitate. A ajuns la categoria 3 Cu vanturi care au batut constant cu viteze de 193 de kilometri pe ora, uraganul Bud se deplaseaza pe directia nord-vest cu o viteza de 11,2 kilometri pe ora, au precizat specialistii de la NHC. Potrivit prognozelor, ochiul uraganului va ramane in larg, la o distanta rezonabil de mare in raport cu regiunile de coasta.



Desi uranul Bud a crescut in intensitate luni, specialistii de la NHC se asteapta ca forta vanturilor sale sa inceapa sa scada in cursul zilei de marti.



Uraganul Bud va aduce precipitatii abundente in sud-vestul Mexicului, unde este posibil sa se produca inundatii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

