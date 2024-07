Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Beryl, de categoria a cincea, se deplaseaza catre Jamaica, informeaza Rador Radio Romania.Impactul devastator al uraganului Beryl asupra insulelor din Caraibe devine tot mai clar, pe masura ce furtuna clasata acum in categoria a cincea continua sa se deplaseze in directia

- Uraganul Beryl a crescut in intensitate pe masura ce se apropie de insulele caraibiene, informeaza Rador Radio Romania.Uraganul Beryl a crescut pana la categoria 4, extrem de periculoasa, pe masura ce se apropie de insulele caraibiene.

- Peste 61,5 milioane de iranieni cu varsta de peste 18 ani sunt așteptați sa mearga la vot ca sa iși aleaga un nou președinte dupa moartea lui Ebrahim Raisi. Se estimeaza insa ca milioane de oameni vor boicota alegerile de vineri, deoarece cred ca procesul electoral va fi aranjat de regimul care vrea…

- Numarul morților a urcat la 54 din cauza consumului de bauturi alcoolice contaminate in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Peste 100 de persoane sunt inca internate in spital, a declarat sambata un oficial guvernamental.

- Albert Einstein, unul dintre cei mai mari oameni de știința ai tuturor timpurilor, a spus odata: „Acum Besso a parasit aceasta lume ciudata puțin inaintea mea. Asta nu inseamna nimic. Oameni ca noi… știu ca distincția dintre trecut, prezent și viitor este doar o iluzie persistenta.” In acest citat profund,…

- Mii de persoane care au facut insolatie au fost tratate in spitalele din Pakistan vineri, in contextul in care temperaturile depașesc 50 de grade Celsius, au anuntat autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA, citata de Agerpres si digi24.ro .

- Duminica, autoritațile din Mozambic au raportat ca un accident tragic a avut loc in largul coastelor țarii, unde un vas de pescuit modificat pentru a funcționa ca feribot, și care transporta 130 de pasageri, s-a scufundat, rezultand in moartea a peste 90 de persoane.Jaime Neto, secretarul de stat pentru…

- Ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko, a declarat ca aproximativ 25% din teritoriul Ucrainei este contaminat cu obiecte explozive, cel mai dens minate fiind zonele eliberate de sub ocupatia rusa, scrie Ukrinform, relateaza Rador Radio Romania.