- Uraganul Beryl, care ameninta Caraibele, este acum de categoria 5, avand potential catastrofal . Vantul poate atinge pana la 260 km h, fiind cea mai timpurie furtuna de o asemenea intensitate de cand exista inregistrari meteo. Ochiul uraganului a trecut, cand inca era de categoria 4, peste mai multe…

