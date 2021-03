Uraganele din Atlantic nu vor mai fi denumite cu litere ale alfabetului grecesc - la care meteorologii au fost nevoiti sa recurga in 2020 pe fondul unui sezon-record - deoarece acest sistem "poate produce confuzie", a anuntat Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), potrivit AFP.



Comitetul pentru uragane, in a carui competenta intra furtunile produse in America de Nord, America Centrala si Caraibe si care s-a intrunit miercuri, a retras, de asemenea, numele a patru cicloane ale caror bilanturi umane si materiale au fost deosebit de grave: Dorian (2019) si Laura, Eta si Iota (2020).

