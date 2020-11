Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Michael Jordan, proprietarul echipei de baschet Charlotte Hornets, care evolueaza in Liga profesionista nord-americana (NBA), a facut o donatie de doua milioane de dolari, cu ocazia Zilei Recunostintei, organizatiei caritabile ''Feeding America'', care se ocupa cu combaterea foametei in…

- Peste 40 de persoane au murit in America Centrala si America de Sud ca urmare a furtunii Iota, care a devastat regiunea in ultimele zile, conform cifrelor anuntate joi, citate de DPA si Reuters. Un deces confirmat in Panama a ridicat bilantul deceselor la 41. Acesta include cel putin 18 victime in Nicaragua,…

- Puternica furtuna Iota a provocat cel putin 11 decese la trecerea sa prin mai multe regiuni din America Centrala si America de Sud, relateaza miercuri agentia DPA. Bilantul deceselor include sase victime in Nicaragua, doua in Columbia, una in El Salvador si una in Panama, conform cifrelor…

- Cel putin 9 oameni au murit in timpul uraganului Iota care face ravagii in America Centrala. Potrivit presei straine, in Nicaragua oamenii erau luați de puhoaie, iar vantul puternic a zmuls acoperișurile mai multor case și a doborat numerosi copaci la pamant.

- Iota a crescut in intensitate ajungand la nivel de uragan ''extrem de periculos'', conform Centrului National pentru Uragan (NHC) din Statele Unite si se indreapta luni spre America Centrala, devastata recent de uraganul Eta, care a provocat peste 200 de morti si disparuti, relateaza…

- ​O importanta companie americana de investiții, Greycroft, a lansat doua fonduri de venture capital, în valoare totala de 678 de milioane de dolari, pentu startup-uri de tehnologie. Citește mai departe pe StartupCafe.ro...

- Expertii financiari au tras o concluzie usturatoare in ceea ce priveste situatia materiala a monarhiei britanice – noul coronavirus a facut ravagii la Palat, creand o pierdere de 25 de milioane de dolari pe urmatorii trei ani.