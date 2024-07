Stiri pe aceeasi tema

- Astronautul NASA, Matthew Dominick, a surprins o imagine a uraganului Beryl in timp ce se afla la bordul Stației Spațiale Internaționale. Beryl, primul uragan din Atlantic al sezonului, a impresionat experții prin creșterea sa rapida in intensitate. NASA studiaza uraganele din spațiu prin fotografii…

- Prietenia romano-americana este mai puternica decat oricand si este reflectata in Parteneriatul Strategic, a transmis, joi, presedintele Klaus Iohannis, de Ziua Nationala a SUA."Ziua Independentei fericita Statelor Unite ale Americii si poporului american! Prietenia noastra este mai puternica decat…

- Doua pasagere au fost ranite miercuri, intr-un accident rutier pe Transfagarasan. Doua masini s-au ciocnit, miercuri seara, pe Transfagarasan , in judetul Sibiu, doua femei fiind ranite, transmite News.ro . ”Politistii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident produs pe DN 7C, Transfagarasan,…

- Alocatiile de stat pentru copii achitate in luna martie 2024 au depasit 1,224 miliarde de lei, iar suma medie platita a fost de 336,5 lei pe beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna martie a acestui an, au beneficiat de acest ajutor…

- Lumina Sfanta este adusa de la Ierusalim in seara zilei de sambata și va fi oferita delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Otopeni. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane…

- "Am fost in locul unde s-a produs avaria care a lasat jumatate din București fara apa calda. Angajații Termoenergetica sunt niște oameni de nadejde, care muncesc mereu din greu ca bucureștenii sa sufere cat mai puțin. I-am apreciat mult in mandatul trecut și la fel voi face dupa 9 iunie! Locul unui…

- Primarul Mircia Gutau a fost premiat in cadrul Galei CAPITAL Excelența in Management pentru atragerea de investiții record in Ramnicu Valcea. Marți seara, la București, primarul Mircia Gutau a primit „Premiul pentru atragerea de investiții record” la categoria „Administrație Publica”. Galei CAPITAL…