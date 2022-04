Stiri pe aceeasi tema

- Sute de prezentari la UPU in perioada sarbatorilor pascale Sarbatorile Pascale au adus, anul acesta, in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Pitești un numar mare de pacienți din cauza exceselor alimentare sau de alcool. Zeci de pacienti au apelat la 112 și din cauza problemelor…

- Aproape 300 de prezentari au fost inregistrate in primele doua zile de Paști, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Buzau. „In ziua de Paște, la U.P.U. a S.J.U. Buzau s-au prezentat 128 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri medicale. A doua zi de Paste, numarul prezentarilor…

- Testul Babes-Papanicolau este una dintre cele mai simple investigatii medicale. Este gratuit in cadrul SJU Pitești, se efectueaza rapid și este eficient in depistarea cancerului de col uterin. Cancerul de col uterin nu are simptome si de aceea preventia este cheia sanatații. Boala se poate depista usor…

- Intre 11 – 16,5 lei pe zi pentru hrana unui pacient internat in spital. Atat a calculat statul ca este suficient pentru hrana unui bolnav, care de multe ori trebuie sa țina un regim alimentar special. Ca o comparație, acești bani nu sunt suficienți nici macar pentru o masa, un ”meniul zilei”, cumparat…

- A fost finalizat traseul parțial de alimentare cu oxigen medical la Spitalul Județean de Urgența Pitești. Instalația de alimentare cu oxigen medical a Spitalului Județean de Urgența Pitești a fost inlocuita parțial. Astfel, fluidul vital va ajunge in toate secțiile unitații, cu debit și presiune corespunzatoare,…

- Spitalul Județean de Urgența Pitești – sprijin pentru raniții din Ucraina! ”Ca de fiecare data, Spitalul Județean de Urgența Pitești (SJUP), pe langa serviciile medicale acordate pacienților noștri, se implica activ in acțiuni menite sa vina in sprijinul salvarii de vieți omenești. Daca in varful perioadei…

- Peste 300 de pacienti s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Pitești, la finele saptamanii trecute. Dintre acestia, 80 au ramas internați. Zilnic, zece persoane au fost aduse, prin transfer de la alte unitați medicale, la SJU Pitești. De vineri, 18 februarie, ora 8:00,…

- Medicul pneumolog Petru Emil Muntean, de la Spitalul Județean de Urgența din Pitești, a primit titlul titlul FCCP acordat de catre prestigiosul American College of Chest Physicians. Doctorul argeșean este printre puținii medici din Romania care au primit aceasta distincție. „Dupa multa munca și sacrificii,…