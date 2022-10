Stiri pe aceeasi tema

- „U” Cluj - FCSB, meciul care incheie etapa a 16-a a campionatului Romaniei, este programat, luni, 31 octombrie, de la ora 21:00, pe „Cluj Arena”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvaluit ca Nicolae Dica a vrut sa demisioneze de la FCSB dupa 2-1 cu UTA. In ciuda celei de-a treia victorie consecutiva in Liga 1, Nicolae Dica era dispus sa demisioneze de la FCSB, așa cum a povestit azi Gigi Becali, care insa nu a precizat și cand a avut…

- Vineri, in cea mai recenta ediție a proiectului „Dezbaterea Zilei”, redactorul-șef adjunct al GSP, Dan Udrea, a dezvaluit numele jucatorului de la FCSB pe care antrenorul Nicolae Dica dorea sa-l treaca pe banca de rezerve, dar nu a putut dupa ce patronul Gigi Becali i s-a opus. Este vorba despre fundașul…

- Ianis Stoica are 19 ani și este nemulțumit ca Nicolae Dica nu se bazeaza mai mult pe el. I-a transmis antrenorului ca anul trecut, cu el pe teren, FCSB s-a luptat la titlu, iar acum se afla pe locul 14. Atacantul știe ca sezonul acesta va primi tot mai puține șanse. Gigi Becali a dat […] The post Fotbalistul…

- Gigi Becali este ingrijorat! FCSB nu a mai caștigat in campionat de la mijlocul lunii august, iar dupa infrangerea cu Universitatea Craiova a decis sa lase in planul secund partidele din cupele europene și a ordonat ca echipa sa se concentreze pe campionat. Patronul a anunțat și ce se va intampla cu…

- Gigi Becali aduce la FCSB un fotbalist care a jucat in meciul de anul trecut in care Sheriff Tiraspol a caștigat cu 2-1 pe terenul lui Real Madrid in Champions League. Boban Nikolov este noul jucator al formației antrenate de Nicolae Dica! Mijlocașul central nord-macedonean este obișnuit cu fotbalul…

- Adrian Șut (23 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a suferit o entorsa de genunchi cu afectarea ligamentului colateral extern și va lipsi peste doua luni. Adrian Șut a fost introdus in minutul 72 al meciului FCSB - Dunajska Streda, scor 1-0, din turul III preliminar al Conference League. Mijlocașul…

- Dupa ce a reușit sa-i transfere pe David Miculescu (21 de ani) și Bogdan Rusu (32) la FCSB, Gigi Becali anunța ca mai vrea sa ia inca un mijlocaș din Liga 1. Deși nu l-a numit inițial, latifundiarul a recunoscut ulterior ca jucatorul dorit este Juan Bauza (26). ...