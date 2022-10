Stiri pe aceeasi tema

- "Am participat la vot si sunt si unul dintre autorii motiunii. Ceea ce trebuie sa stie oamenii este ca pentru prima data PE, printr-o rezolutie votata cu o larga majoritate, cere expres Consiliului European sa adopte pana la sfarsitul acestui an o decizie in ceea ce priveste intrarea noastra in spatiul…

- Antrenorul Leo Grozavu (55 de ani) a plecat in cursul dimineții din Cluj, unde locuiește, și a ajuns in Copou. Tehnicianul va discuta in aceasta dupa amiaza cu șefii Politehnicii preluarea postului de antrenor principal. Postul este vacant dupa desparțirea de Claudiu Niculescu (46 de ani), produsa…

- Un zvon a circulat zilele trecute in mediul academic. Conform acestuia, Universitatea Politehnica din București (UPB) poarta discuții pentru o preluare a Universitații din Pitești (UPIT), potrivit informațiilor publicate pe Edupedu.ro. In acest context, rectorul UPB, Mihnea Costoiu, a spus la finele…

- Clubul din Copou s-a despartit si de un antrenor care a renuntat la un post de "principal" pentru a lucra doar o saptamana la Iasi. "Sunt sanse mari de a prelua echipa", admite Grozavu. Claudiu Niculescu este istorie pentru Iasi. Ieri, antrenorul care a preluat conducerea Politehnicii pe 7 iunie urma…

- Referitor la comentariul purtatorului de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse cu privire la revocarea de catre Ambasada Romaniei la Moscova a vizelor acordate unor persoane desemnate de Federația Rusa ca delegați oficiali ai sai la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale…

- Reprezentantii comunitatilor romanesti din Ucraina, Serbia sau Bulgaria au solicitat, in cadrul lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, sprijinul statului roman pentru pastrarea identitatii nationale, reclamand dezinteresul autoritatilor de la Bucuresti fata de problemele cu care se…