​Upgrade important la Bitcoin, după creșterile de preț Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda de pe piața, și-a facut duminica un upgrade important, denumit Taproot, primul dupa patru ani, dupa cum anunța CNBC. Aceasta actualizare, activata la prima ora, a fost posibila într-un moment de consens în comunitatea bitcoin și este așteptat sa aduca o multitudine de avantaje dezvoltatorilor independenți.



