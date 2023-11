Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a participat ieri la o conferința pe tema educației, la Targu Jiu. Conferința VREM a fost organizata de Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”. Amfitrion a fost Dana Constantinescu, profesoara de limba…

- Deschizand seria competițiilor școlare dedicate elevilor pasionați de matematica, la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, recent a avut loc a XXVI-a ediție a Concursului Interjudețean de Matematica „Alexandru Papiu Ilarian". Convinși ca valoarea unei competiții este cu atat mai…

- Eveniment Un profesor de la Colegiul Național “Unirea” Turnu Magurele, acuzat de agresiune asupra unui copil de clasa a III-a octombrie 26, 2023 12:57 Un cadru didactic din cadrul Colegiului Național “Unirea” Turnu Magurele, profesor de Limba franceza, este acuzat de parinții unui copil de clasa…

- Educația targovișteana este in doliu! Un reputat profesor de matematica s-a stins din viața, dupa ce a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. Este vorba despre profesorul Alin Catana, care profesa la Colegiul Național “Ienachița Vacarescu” din Targoviște. Profesorul targoviștean este absolvent al Universitații…

- Astazi, 20 octombrie, in sala festiva a Colegiului Național „Vasile Lucaciu” din Baia Mare s-a lansat proiectul „DigimobE+ pentru competențe și pregatire orientata catre viitor!” finanțat de Comisia Europeana și aprobat de ANPCDEFP, prin programul ERASMUS+, in cadrul acțiunii KA1, Mobilitați pentru…

- Elevii de la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” au inceput cursurile și in acest an școlar tot in vechea cladire, incadrata in lista imobilelor cu risc seismic II. Neințelegerile dintre conducerea școlii și Primaria sectorului 4 au lasat școala nereabilitata și nereconsolidata. Cei circa 1.000 de elevi…

- Dupa 40 de ani, elevii clasei a XII-a B, promoția 1983, absolvenți ai Liceului „Petru Rareș", astazi Colegiul Național „Petru Rareș" Suceava, și-au dat intalnire marți, 5 septembrie 2023, in aula colegiului, pentru mult așteptata revedere.A fost prima intalnire, dupa 40 de ...

- Reprezentanții Colegiului Național „Liviu Rebreanu”, care este in șantier inca din 2021, cere Primariei Bistrița sa ii dea 7 sali de clasa de la centrul comunitar pentru Tineret CeTin, de pe strada Liviu Rebreanu. Aceștia spun ca orele scurtate și programul pe doua schimburi „diminueaza calitatea actului…