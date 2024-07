UPDATE.(Video) Copac căzut peste balcoanele unui bloc din Craiova Angajații de la RAADPFL Craiova au taiat creanga copacului care s-a rupt din cauza vijeliei și a cazut peste copertina unui balcon. Incidentul s-a intamplat la blocul6 de pe strada George Fotino Reprezentanții RAADPFL Craiova au menționat: Este vorba despre un frasin in vegetație, cu inalțimea de aproximativ 12-14 metri. Una dintre ramuri a cedat, iar varful acesteia s-a sprijinit pe fațada blocului.Sectorul Taieri Arbori din cadrul Secției Zone Verzi de la RAADPFL Craiova a intervenit prompt. Am avut sprijinul celor de la ISU. Intervenția a fost una mai anevoioasa in ceea ce privește calea de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copac a cazut joi dupa-amiaza in cartierul Calea București din Craiova. In cadere, a lovit copertina de la balconul unui apartament. Au fost chemați pompierii și anganjații RADPFL. Locatarii au dat o mana de ajutor, alaturi de pompieri, angajaților de la Spații Verzi, care au taiat copacul. Nu au…

- Moarte șocanta și total neobișnuita pentru un sexagenar din Vaslui. Barbatul și-a pierdut viața dupa ce a cazut in gol, de la 30 de metru, intr-un buncar cu cereale. Incidentul a avut loc in localitatea Salcioara, județul Vaslui. Un altul, care a cazut și el, este conștient. Au fost trimise doua…

- Moarte șocanta și total neobișnuita pentru un sexagenar din Vaslui. Barbatul și-a pierdut viața dupa ce a cazut in gol, de la 30 de metru, intr-un buncar cu cereale. Incidentul a avut loc in localitatea Salcioara, județul Vaslui. Un altul, care a cazut și el, este conștient. Au fost trimise doua…

- Un muncitor a cazut intr-o groapa adanca, de peste 2 metri, in timp ce efectua lucrari alaturi de alți colegi. Incidentul a avut loc in Sectorul 2 al Capitalei, in zona Ștefan cel Mare, unde se inlocuiau mai multe țevi. Muncitor cazut in groapa Un muncitor a cazut, accidental, intr-o groapa, intr-o…

- Un tanar a cazut, azi dimineața, in jurul orei 9.30, de pe un pod in lucru din șantierul Drumului Expers Craiova-Pitești. Incidentul s-a petrecut in extravilanul localitatii Robanesti. La fata locului s-au deplasat de urgenta politisti din cadrul Sectiei nr.5 Rurala Pielesti. Un tanar de 26 de ani,…

- Un autotren a cazut, luni noaptea, in Dunare. Incidentul a avut loc pe DN6, in zona viaductului Bahna, intre Orșova și Drobneta Turnu Severin. ISU Mehedinți anunța, marți dimineața, ca scafandrii au recuperat o persoana.

- Un pilon electric a cazut peste o mașina ce staționa in parcarea unei stații PECO. Incidentul ar avea loc ieri 13 mai, in localitatea Ivancea din raionul Orhei. „Stalpul s-a imbatat”, se aude intr-un filmuleț postat pe rețele.

- Tragedie de proporții in Vaslui! Doi angajați ai unei primarii au murit, dupa ce au cazut intr-o fosa septica. Cel de-al doilea a ajuns acolo dupa ce a incercat sa iși salveze colegul, dar fara succes. Cei doi au avut un sfarșit tragic, sub privirile ingrozite ale celorlalți colegi.