Stiri pe aceeasi tema

- S-a cutremurat din nou pamantul in Romania! UPDATE: Specialiștii INCDFP au revizuit datele, anunțand ca seismul a avut 4,3 grade, iar adancimea la care s-a produs a fost de 8, 7 kilometri. O informație de ultima ora vine de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP.…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade s-a produs in Romania, miercuri dupa-amiaza, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, a fost vorba despre „un cutremur semnificativ” și s-a produs in Oltenia, Gorj,…

- Un nou cutremur a avut loc in Romania! Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului susține in prima faza ca seisml a avut 4,5 grade la Vrancea. INCDFP a revenit ulterior cu doua actualizari și susține ca e unul mai mare, de 5,7 grade. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a avut loc luni, la ora 16.58, in județul Gorj, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. ”In ziua de 13.02.2023, 16:58:06 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de…

- Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), spune ca un cutremur de peste 7 grade nu este exclus sa aiba loc si in Romania in perioada urmatoare. Intrebat daca ne putem aștepta ca o tragedie similara cu cea din Turcia sa loveasca și Romania…

- "Eu zic ca este posibil sa se intample. Nu s-a mai produs un cutremur de 7 grade din 1990, cand au fost cele doua cutremure. Inițial, unul a fost creditat cu 6,9 grade, iar americanii de la USGS il crediteaza cu 7,1. Sunt 32 de ani, deci ar putea sa se produca și la noi, mai ales ca nu am sesizat ca…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,1 a avut loc sambata in Serbia, la granița cu Romania, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…