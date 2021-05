Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani a fost gasit fara suflare de un coleg de-al sau. Acesta era de profesie psiholog și lucra la Centrul de Sanatate Mintala din cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași. Barbat in varsta de 50 ani, psiholog, a fost gasit spanzurat in cabinet de catre…

- Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Țuțora iși va relua activitate motiv pentru care secretarul de stat a venit sa verifice obiectivele de depozitare și neutralizare a deșeurilor. Impreuna cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, acesta a participat la ședința AGA a Asociației…

- De aproape 4 ani de zile, Centrul „Sf. Alexandra Imparateasa” din București ofera consiliere și sprijin pentru parinți și copii. La ceas aniversar, cu ocazia sarbatorii Sfintei Alexandra, au fost organizate „Zilele Porților Deschise”, eveniment care dureaza pana vineri, 23 aprilie, inclusiv, scrie…

- ”Zborurile directe catre destinatii mai greu accesibile au devenit extrem de apreciate si cautate de catre turistii romani. Iar acum, cand majoritatea calatorilor se gandesc la planurile pentru vacanta de Paste, Eturia adauga in portofoliul sau o noua destinatie: Madeira. Inainte, un zbor catre Madeira…

- Un pui de urs in varsta de aproximativ o luna a fost gasit pe marginea drumului, duminica, 11 aprilie, in jurul orei 19.00, la intrarea in localitatea Reghiu. Animalul a fost preluat de un veterinar din cadrul Asociației pentru Conservarea Diversitații Biologice, a informat Ziarul de Vrancea.„In jurul…

- In Romania a fost identificata una dintre cele mai mari dobanzi anuale efective (DAE) din intreaga Uniune Europeana (UE) – 30.341% ( treizeci de mii trei sute patruzeci și unu la suta), conform un studiu privind piața creditelor din țara noastra, derulat in perioada iunie-august 2020, de Asociația „Credere”,…

- Tunuri de apa, tiruri cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene: tensiunea urca marți în Myanmar, în a patra zi de proteste masive în întreaga țara împotriva loviturii de stat din 1 februarie, transmite AFP.În Naypyidaw, capitala construita de junta militara…