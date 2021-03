UPDATENu mai sunt locuri disponibile ATI în județul Alba! Numarul tot mai mare de cazuri COVID-19 din ultima perioada deja a pus presiune enorma pe spitalele din județul Alba. Astazi, luni 15 martie, nu mai era niciun loc disponibil pe secțiile ATI COVID la nivelul județului Alba. Singurele 2 locuri disponibile ATI sunt doar la Spitalul din Sebeș, insa pe secția Pediatrie. Romania este astfel sufocata la acest moment de creștere imensa a cazurilor care necesita spitalizare. Mai mult, la nivel național, la momentul la care redactam acest material, mai sunt numai 12 locuri!! Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

