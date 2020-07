UPDATE – Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters si DPA. ”Tocmai am semnat un nou decret care dispune carantina pentru cetatenii care in cele 14 zile precedente au fost in Romania si Bulgaria’‘, a precizat intr-o declaratie Roberto Speranza . ‘‘Virusul nu este infrant si continua sa circule. Din acest motiv trebuie sa fim in continuare precauti”,…