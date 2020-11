Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, printr-un comunicat de presa vineri, ca respinge categoric orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute de lege si care nu au experienta in domeniul in care sunt propuse, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Deputatul USR Stelian Ion si avocatul Andrei Lupu, candidati ai USR-PLUS la alegerile parlamentare, au prezentat joi principalele masuri pentru justitie si reforma statului din cadrul programului de guvernare al Aliantei, prin care se numara eliminarea pensiilor speciale si a imunitatii parlamentare,…

- Președintele Klaus Iohannis a promis miercuri o „reconstruire din temelii” a sistemului sanitar din Romania, un „efort de lunga durata” care va demara imediat dupa constituirea unei noi majoritați in Parlament, dupa alegerile din 6 decembrie, informeaza hotnews.ro . „Impreuna cu Guvernul, sunt decis…

- Presedintele Klaus Iohannis a chemat astazi, la Palatul Cotroceni, responsabili guvernamentali si din domeniul sanitar la o sedinta pentru evaluarea si prezentarea masurilor cu privire la gestionarea pandemiei COVID-19. La reuniune sunt prezenti, intre altii, premierul Ludovic Orban, ministrii sanatatii…

- K. Iohannis, intalnire de lucru cu premierul Orban și ministrul Justiției Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis are programata astazi, de la ora 13:00, o întâlnire cu ministrul justitiei, Catalin Predoiu si cu premierul Ludovic Orban, transmite Administratia Prezidentiala.…

- Echipa USR-PLUS pentru Alba Iulia, condusa de Gabriel Pleșa, lanseaza in dezbatere publica programul de mobilitate urbana „Mobilitate durabila și reala pentru Alba Iulia – un oraș pentru oameni, nu pentru mașini”. Programul presupune mai multe masuri care sa rezolve problemele grave de mobilitate, care…