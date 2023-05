(UPDATE/FOTO) Tânăra șoferiță a decedat! Mașină răsturnată pe un drum județean din Pietroasele UPDATE 2 ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autovehiculul condus pe direcția de mers Pietroasele catre DN1B, de catre o șoferița, in varsta de 35 de ani, din Buzau, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul s-a soldat cu decesul femeii de 35 de ani. In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. UPDATE 1 O tanara a fost grav ranita, dupa ce s-a izbit cu autoturismul de un copac, apoi s-a rasturnat. Femeia a ramas incarcerata. Echipajele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

