(UPDATE/FOTO) Fiică și tată, decedați în accident. Încă o tragedie pe șoselele buzoiene UPDATE 3 Tragedia din aceasta noapte șocheaza o intreaga comunitate, iar cunoscuților nu le vina sa creda ca o fata, care avea toata viața inainte, și tatal ei au decedat. Femeia ajunsa la spital este mama adolescentei, soția șoferului. ,,Golul lasat in urma este infinit. Flori – 17 ani, Adrian – 48 ani. Nu am cuvinte (accident, fiica și tata), nu-mi revin… O, DOAMNE !!!! Dumnezeu sa va odihneasca in pace ! Lacrimi…pentru tinerețea voastra!” , este mesajul scris de Ioana Troșcot, pe facebook (postand și o fotografie cu cei doi), dupa aflarea cruntei vești. UPDATE 2 O adolescenta, in varsta de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea din Padina este in stare de șoc, dupa moartea unui barbat de 48 de ani și a fiicei sale, care inca nu implinise 17 ani. Cei doi a pierit vineri seara, intr-un accident rutier cumplit. Tragedia in care și-au pierdut viața Adrian și Flori s-a produs vineri seara pe DN 2C, chiar in localitatea…

- Tragedie in Italia, in stațiunea montana Santo Stefano di Cadore, provincia Belluno din Veneto, acolo unde o romanca a curmat viața a trei persoane: un copil, un tata si o bunica. Femeia in varsta de 31 de ani, de origine romana, locuia in mașina de aproximativ șapte luni.

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru București, iar temperatura va ajunge la 31 de grade Celsius. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu rafale de 30...40 km/h dupa-amiaza si seara.In intervalul sambata ora 10.00 - ora 23.00, vremea in Capitala va fi calda si frumoasa, scrie mediafax.ro.…

- Clipe grele pentru o familie de romani din Italia! In urma unui accident teribil care a avut loc ieri, in Torricella, trei persoane și-au pierdut viața. Una dintre victime a fost Ana, o fata de doar 15 ani, fiica unor romani care locuiesc de mai mulți ani in Italia. In autoturism se afla și fratele…

- O femeie de 35 de ani și fetița ei de 3 ani au fost gasite moarte, luni dimineața, intr-o locuința cuprinsa de un incendiu in localitatea Vartoapele de Sus, județul Teleorman, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Teleorman, luni dimineața, in jurul orei 8.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului…

- UPDATE 1: Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare), o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor …

- Printre persoanele ucise de un elev la o școala din Belgrad se numara și fiica in varsta de 13 ani a lui Dragan Kobiljski, antrenorul sarb al echipei de volei masculin SCM Zalau. Opt copii și paznicul școlii au fost impușcați mortal de un elev din clasa a șaptea. Potrivit nova.rs, șeful poliției Belgrad…