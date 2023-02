(UPDATE/FOTO) Casă în flăcări, la Cândești. UPDATE 01:00 ,,Pe timpul intervenției au fost acordate ingrijiri medicale de catre echipajul SMURD unei persoane ce prezenta simptomele unui atac de panica.” – ISU Buzau. *Știre inițiala – ora 23:00 Pompierii buzoieni desfașoara o misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la o casa din localitatea Candești, comuna Vernești. ,,Ard o locuința cu etaj, pe o suprafața de aproximativ 200 mp, și o anexa gospodareasca. Incendiul a fost localizat, se lucreaza la lichidare.” , transmite ISU Buzau. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

