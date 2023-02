(UPDATE/FOTO) Accident grav la Nehoiu. S-au izbit cu mașina de un stâlp UPDATE 18:15 O adolescenta in varsta de 17 ani (din Siriu) și-a pierdut viața in accident, strivita de stalpul de electricitate cazut pe mașina condusa de o prietena, in varsta de 18 ani (din Nehoiu), ranita in urma impactului. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Brașov catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 18 ani, din Nehoiu, a ieșit in afara parții carosabile și a lovit un stalp de beton. In urma impactului a rezultat ranirea șoferiței, a unei pasagere de 17 ani, din Siriu și decesul unei a doua pasagere, de asemenea in varsta de 17 ani,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata 18 februarie 2023 – accident grav pe DN10, in oraș Nehoiu, zona Podul Negru. Din primele date, un autovehicul a intrat in coliziune cu un stalp. Anchetatorii au precizat ca autoturismul condus pe direcția Brașov catre Buzau de catre o șoferița in varsta de 18 ani, din Nehoiu, care a ieșit in…

- UPDATE 17:05 Centrul Infotrafic al Poliției Romane anunța decesul unei persoane, in urma accidentului: ,,Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 10, in zona localitații Nehoiu, județul Buzau, conducatoarea unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers,…

- Traficul se desfașoara dirijat pe DN10, in orașul Nehoiu, zona Podul Negru, in urma unui accident rutier. „Din primele date, un autovehicul a intrat in coliziune cu un stalp, la acest moment sunt evaluate medical 3 persoane.” , precizeaza Biroul de Presa al IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus dinspre Bazinul Olimpic catre Aleea Sporturilor, de catre un șofer buzoian in varsta de 65 de ani, a surprins și accidentat o femeie pieton, in varsta de 76 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului in zona marcajului…

- UPDATE Poliția precizeaza ca la volanul mașinii rasturnate se afla un adolescent in varsta de 15 ani, ranit in urma accidentului. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism dinspre Buzau catre Bentu, un minor in varsta de 15 ani, din Buzau, a pierdut controlul…

- Un tanar a murit iar alti doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini. Conform IPJ Buzau, accidentul s a produs pe un drum judetean in localitatea buzoiana Luciu. Din primele date,…

- Un accident mortal a avut loc astazi, in jurul orei 13.30, pe DN 1, in afara localitații Izvoru Crișului, județul Cluj. Din primele cercetari s-a constatat faptul ca o conducatoare auto, in varsta de 59 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa in direcția municipiului Cluj-Napoca, ar fi pierdut…

- Un sofer in varsta de 19 ani a murit, in primele ore ale zilei de luni, dupa ce masina acestuia, care era oprita pe marginea DN 1, in afara localitatii Banesti, a fost lovita de un alt autoturism.In timp ce se deplasa spre Ploiești, in zona Banești, acesta ar fi lovit un animal. Cand a coborat din mașina,…