- Ingrijorat de situație, ministrul Tataru a cerut explicații directorului economic, Daniela Dumitru, aflat la conducerea DSP Buzau Direcția de Sanatate Publica Buzau putea ajunge sa lucreze doar la un sfert din capacitate. Și asta pentru ca, in acest moment, potrivit observatorulbuzoian.ro , patru angajați…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau a anunțat sambata doar 3 cazuri noi de COVID 19, un pacient fiind testat și diagnosticat la un laboratoar privat). Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 51 și 81 de ani și au fost internați la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Numarul total al persoanlor…

- Daniela Dumitru, iar managementul sanitar,preia fraiele Direcției de Sanatate Publica dupa ce atat directorul instituției, Cristina Ungureanu, cat și medicul epidemiolog șef Carmen Scantei au fost confirmate pozitiv cu Covid 19, informeaza Instituția Prefectului, care precizeaza intr-un comunicat ca…

- Un medic de 63 de ani și o infirmiera de 55 de ani de la Secțiile Chirurgie Plastica și Boli Infecțioase ale Spitalului Județean de Urgența Buzau au fost confirmați astazi cu infecție cu SARS CoV2. In plus, soția medicului, in varsta de 54 de ani, este infectata. In aceste condiții Spitalul Județean…

- Direcția de Sanatate Publica BUzau a anunțat decesul unui barbat de 71 de ani infectat cu Covid 19. Este vorba despre un barbat care fusese confirmat cu Covid 19 in data de 17 mai și a fost internat la Spitalul din Ramnicu Sarat, spital suport Covid 19.„ Pe 30 mai 2020 Ddirecția de Sanatate Publica…

- Numarul cazurilor COVID 19, la Buzau, a ajuns la 141, potrivit informarii Grupului de Comunicare Strategica, cu 18 mai multe decat luni. Ultimele cazuri facute publice astazi sunt un medic ORL-ist de la Spitalul Județean Buzau și o asistenta medicala de pe secția Medicina Interna. „Conform datelor Direcției…

- Personalul care va deservi aparatul din cadrul Direcției de Sanatate Publica Buzau pentru analiza probelor de Covid 19 se afla, in aceasta saptamana, la instruire, la Institutul Cantacuzino, in Capitala. „Echipele care vor lucra aceste probe se afla la instruire la Institutul Cantacuzino pe toata perioada…