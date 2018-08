Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat ințepat de țanțari și infectat cu virusul West Nile a murit la spitalul din Iași. Acesta este primul deces din cauza virusului inregistrat injudeț. Pacientul a fost suspectat inițial de meningita, dar analizele au confirmat prezența virusului. Decesul s-a produs din cauza afecțiunilor pe care…

