UPDATE – Starea pacientei din Suceava, infectata cu noul coronavirus, care a fost operata la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, este stabila, insa prognosticul ramane rezervat. Managerul institutiei, Lucian Eva, a declarat ca pacienta, in varsta de 65 de ani, a trebuit sa fie operata in regim de urgenta, chiar daca a fost testata pozitiv pentru Covid, deoarece avea o tumora cerebrala maligna: Managerul Spitalului de Neurochirurgie Iași, Lucian Eva: Pacienta s-a adresat spitalului nostru in urma cu zece zile. Pe langa afecțiunea de baza, tumora cerebrala, a fost testata pozitiv pentru COVID.…