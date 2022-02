(UPDATE) (AUDIO) Grav accident la Sarca. 7 oameni au murit

(UPDATE/AUDIO) Grav accident la Sârca. 7 oameni au murit UPDATE – Sapte persoane au murit, in aceasta dimineata dupa ce o ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, in zona localitatii Sarca, din judetul Iasi. La fata locului au intervenit mai multe ambulante si echipaje de descarcerare. In total, au fost implicate zece persoane, intre care o femeie insarcinata din Farcaseni, preluata de ambulanta Tg. Frumos. Femeia a fost transportata la maternitate in Iasi, pentru a naste. Mai multe informatii aflam de la coordonatorul UPU SMURD Iasi, medicul Diana Cimpoesu: Diana Cimpoeșu: Apelul la 112 ne anunța inainte de ora 7 de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

