Extrema dreapta franceza, Rassemblement National (Adunarea Nationala, RN, fostul Front National) condus de Marine Le Pen, a obtinut duminica un rezultat mai putin bun decat anuntau sondajele, in primul tur al alegerilor regionale si departamentale, marcat de un puternic absenteism, dar si de sustinere pentru presedintii de regiuni aflati la sfarsit de mandat, in special pentru cei de dreapta, potrivit primelor estimari, informeaza AFP. "Un salt est posibil" inainte de al doilea tur, duminica viitoare, a reactionat la postul privat de televiziune TF1 vicepresedintele RN, Jordan Bardella, in conditiile…