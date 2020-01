UPDATE/Accident cu nouă victime între Giubega şi Băileşti. Două persoane au murit UPDATE: Politistii doljeni anunta decesul a doua persoane. „Pe DJ 561A s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme. Din primele date se pare ca unul dintre autoturisme s-ar fi angajat intr-o depasire neregulamentara, in conditii de vizibilitate redusa. In urma accidentului a rezultat decesul a doua persoane. Alte sapte persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale”, au precizat reprezentantii IPJ Dolj. Pompierii doljeni intervin in acest moment la un accident grav de circulatie, produs pe DJ 561A, intre Giubega si Bailesti. Din primele informatii se pare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

