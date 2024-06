Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la recomandarea Biroului Electoral central, Biroul Electoral Județean a dispus renumararea buletinelor de vot in cazul a trei comune din județ: Balaceanu, Cozieni și Ramnicelu. Prin aceasta operațiune de renumarare a voturilor se dorește eliminarea oricarei suspiciuni de fradua electorala.

- Șeful Autoritații Electorale Permanente, Toni Grebla, spune ca reluarea numararii voturilor pe Sectoarele 1 și 2 sau in Costinești unde e scandal, e extrem de dificila. Grebla spune ca practic toți cei care au facut parte din comisii trebuie sa fie rechemați la munca.

- In urma unor reclamații și solicitari ajunse in atenția Biroului Electoral Județean, voturile din comunele Balta Alba și Balaceanu vor fi renumarate. Atat in cazul de la Balta Alba, cat și la Balaceanu exista suspiciuni de frauda electorala, in sensul ca pe procesele verbale intocmite in urma contabilizarii…

- UPDATE La Ramnicelu, balanța voturilor s-a inclinat catre PSD, insa liderii și simpatizanții PRO Romania solicita renumararea voturilor, organizand, aseara, chiar și un protest pe strazile din comunitate, cu sute de participanți. Evenimentul a avut loc in contextul in care, in seara alegerilor, la secția…

- Si anul acesta razboiul electoral pentru Primaria Sectorului 1 din Bucuresti se lasa cu scandal, asta dupa ce s-a suspendat numararea voturilor si mai multi reprezentanți ai secțiilor de votare stau și acum cu sacii plini cu buletinele de vot in fața sediului Biroului Electoral de Sector.

- Pana la aceasta ora se contureaza o victorie categorica a PSD cu privire la primariile din județ, atribuite intr-o majoritate covarșitoare catre candidații social-decmocrați. Certitudini: PSD caștiga aproape tot județul, in timp ce PNL are victorii la funcțiile de primar din Ulmeni, Cilibia, Cozieni,…

- Pana la aceasta ora se contureaza o victorie categorica a PSD cu privire la primariile din județ, atribuite intr-o majoritate covarșitoare catre candidații social-decmocrați. Certitudini: PSD caștiga aproape tot județul, in timp ce PNL are victorii la funcțiile de primar din Ulmeni, Naieni, Cilibia,…

- Lista de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat Bistrița-Nasaud a fost admisa doar parțial de Biroul Electoral Județean, din cauza ca doi dintre candidați aveau documentele incomplete. Este vorba de Ana Emilia Bodriheic și Irimie-Gheorghe-Claudiu Andraș, un candidat la CJ din Uriu. Lista…