UPDATE. Vremea rea închide școlile în România. Unde nu se învață luni UPDATE Școlile și gradinițele din 5 județe – Braila, Constanța, Calarași, Galați și Tulcea – vor fi inchise luni, anunța Ministerul Educației. Vremea este motivul pentru care școlile vor fi inchise. Elevii vor recupera cursurile pierdute in aceasta zi, iar inspectoratele școlare vor anunța cum vor fi organizate aceste recuperari. „Ministerul Educației a organizat astazi, […] The post UPDATE. Vremea rea inchide școlile in Romania. Unde nu se invața luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ca activitatea didactica va fi suspendata luni in judetele Braila, Constanta, Calarasi, Galati si Tulcea din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Ministerul Educatiei a organizat duminica o videoconferinta la care au participat Ministrul Educatiei, Ligia Deca,…

- Vremea rea face ravagii in Romania. Unii elevi vor participa la cursuri online, pentru ca școlile se vor inchide fizic din cauza codului roșu de viscol. Mai exact, școlile din județele Braila, Galați și Tulcea vor fi inchise luni din cauza viscolului puternic. Hotararea a fost luat de CJSU, care a decis…

- Elevii din Tulcea, Braila și Galați nu vor merge luni, 27 noiembrie, la școala din cauza condițiilor meteorologice extreme. Autoritațile au anunțat ca sunt anulate cursurile din toate unitațile de invațamant din județul Braila, din județul Galați și din municipiul Tulcea.

- Cursurile unitatilor de invatamant din judetele Braila si Galati sunt suspendate luni, din cauza ninsorii si viscolului purernic. Potrivit ISU Braila, prin hotarare de CJSU, luni sunt anulate cursurile in toate unitatile de invatamant din judet. Judetul Braila se afla sub Cod rosu de ninsori si viscol…

- Vremea se dezlanțuie! Opt județe, sub incidența codului galben de vant puternic: ANM a facut anunțulUn cod galben de intensificari ale vantului vizeaza duminica zone din sudul Moldovei, estul Munteniei si Dobrogea, informeaza Agerpres.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

- Ministerul Educației a lansat in consultare publica procedura pentru completarea declarațiilor de interese de catre personalul didactic de predare. Potrivit documentului, profesorii trebuie sa menționeze in aceasta meditațiile, dar și școlile de la care provin elevii pe care ii pregatesc in particular.…