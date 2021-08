UPDATE VIDEO Un șofer de TIR, imobilizat, în Spania, de români. Provocase două accidente, unul mortal Momentele dramatice au fost surprinse cu camerele de bord de șoferii aflați in trafic, printre ei, și romani care au participat la oprirea și prinderea șoferului spaniol care era baut. Omul a incercat sa fuga dupa ce a lovit mortal un pieton apoi a intrat intr-o mașina ranind alte trei persoane. Mai multi soferi, printre […] The post UPDATE VIDEO Un șofer de TIR, imobilizat, in Spania, de romani. Provocase doua accidente, unul mortal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant, in orașul Ungheni. O femeie a injunghiat un taximetrist pentru ca acesta din urma i-a cerut banii pe care ii datora pe curse. Barbatul a murit la spital, iar femeia, despre care s-a aflat ca este consumatoare de droguri este la spital sub supravegherea polițiștilor. Atacul a avut loc…

- Momentele dramatice au fost surprinse cu camerele de bord de șoferii aflați in trafic, printre ei, și romani care au participat la oprirea și prinderea șoferului spaniol care era baut. Omul a incercat sa fuga dupa ce a lovit mortal un pieton apoi a intrat intr-o mașina ranind alte trei persoane. Mai…

- Update: Un barbat de 30 de ani, ramas incarcerat, a fost extras dintre fiarele mașinii, dar din pacate manevrele de resuscitare nu au avut raspuns. Barbatul a fost declarat decedat. Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa…

- UPDATE: Christian Eriksen a fost stabilizat și a ajuns la spital, anunța The Guardian. Momentele dramatice au avut loc cu doar 2 minute inainte de a se fluiera sfarșitul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, al doilea meci din cadrul Campionatului European de Fotbal. Jucatorul danez Christian…

- Romanii pot intra in Spania in baza adeverintei de vaccinare, incepand cu 7 iunie. Doar cei care ajung cu avionul pot beneficia insa de aceasta procedura. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei la Madrid, care prezinta noile conditii de calatorie in Spania pentru romani.…

- Doua autocare cu 137 de romani, care veneau din Spania și se indreptau spre Romania, au fost oprite intr-un oraș din Franța, dupa ce autoritațile au descoperit teste PCR negative false. Potrivit primelor informații oferite de autoritați, Poliția Naționala a descoperit o rețea care falsifica teste PCR…

- Un elev de 8 ani de la o școala din Capitala a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului i-a acordat elevului ingrijiri medicale,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate aproape 120.000 de persoane. Astfel, au fost administrate 119.021 de doze de vaccin, dintre care 100.749 – Pfizer, 7.540 – Moderna, 8.309 – AstraZeneca…