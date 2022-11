UPDATE: VIDEO | Un bătrân a murit ars de viu din cauza unei mașini de gătit lăsată nesupravegheată! (FOTO) UPDATE: Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu patru autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Deleni, comuna Deleni. Inca din momentul apelului la numarul unic pentru situații de urgența exista posibilitatea ca proprietarul locuinței sa fie surprins in casa cuprinsa de flacari. “La sosirea echipajelor de […] Articolul UPDATE: VIDEO | Un batran a murit ars de viu din cauza unei mașini de gatit lasata nesupravegheata! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

