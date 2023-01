Stiri pe aceeasi tema

- Saptesprezece persoane si-au pierdut viata si 22 au fost ranite duminica intr-un accident de circulatie in provincia Jiangxi, in estul Chinei, a informat presa de stat, relateaza g4media.ro .

- Trei tineri au murit intr-un grav accident rutier produs, in noaptea de sambata spre dumunica, in judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un autoturism s-a rasturnat in sant la iesirea din localitatea Cuza Voda spre Mihail Kogalniceanu. In autoturism au fost gasite trei persoane decedate. Cele trei…

- Un tanar a murit, iar doi au fost grav raniti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce un autoturism a fost scapat de sub control, a lovit doi pietoni si apoi a ricosat in alte 3 masini. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, accidentul s a produs pe un drum judetean in […]…

- UPDATE: Persoana care intrase in stop cardiorespirator a murit, dupa incendiul care a cuprins apartamentul din Pantelimon. Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-un bloc de pe Șoseaua Pantelimon din București. Apartamentul care arde este situat la etajul 10 al imobilului, anunta Inspectoratul…

- Fiul in varsta de 31 de ani al procurorului Teodor Nița de la Parchetul Curții de Apel Constanța s-a impușcat in cap, duminica, cu arma tatalui sau. Procurorul a fost cel care a sunat la 112 pentru ajutor. Tanarul a fost transportat in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta…

- Un copil de un an, din Nistoresti, a decedat, luni seara, dupa ce s-ar fi strangulat cu cablul de incarcare al unul telefon mobil, potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea. „Este vorba de un copil de un an, adus de parinti la medicul de familie din localitate si impreuna…

- Un barbat a murit cuprins de flacari, iar alte trei persoane au ajuns in stare critica la spital, cu arsuri grave, dupa ce o casa din Eforie Nord a luat foc, noaptea trecuta. Se pare ca barbatul care a murit ar fi un vecin care a vrut sa ajute familia aflata in pericol. Inspectoratul pentru […] The…

- Doi adulti si doi copii, membri ai aceleiasi familii, au decedat in urma unui accident produs, joi dimineata, pe DN2, in judetul Neamt, cand autoturismul in care se aflau a fost acrosat de o autoutilitara. Un al treilea copil si soferul autoutilitarei au fost raniti. ”Pe DN 2 Roman-Targu Frumos, la…