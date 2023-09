Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor pentru localizarea unui tanar de 21 de ani care a fost dat disparut dupa ce a plecat de acasa ieri și n-a mai revenit la domiciliu. Tanarul disparut este Filip Cristian Titian, in varsta de 21 de ani. Politia a fost sesizata pe 29 septembrie, dupa ce tanarul…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Avocata lui Vlad Pascu, șoferul drogat din 2 Mai care a omorat doi tineri, a aparut in ipostaze incendiare pe TikTok. Sorina s-a filmat pe ritmurile unei melodii a trupei BUG Mafia. Ea a aparut și la arestul unde se afla Vlad Pascu și a vorbit aproximativ o ora cu el, potrivit Observator. Vlad Pascu…

- Turnul Eiffel a fost inchis publicului sambata dupa ce a fost evacuat ca masura de precautie in urma unei amenintari cu bomba, a declarat o sursa din politia franceza, citata de Reuters. SETE, organismul care administreaza amplasamentul, a transmis ca expertii in eliminarea bombelor si politia cercetau…

- Cei mai buni polițiști de frontiera au primit diplome de onoare, luni, cu ocazia Zilei Poliției de Frontiera, diplome inmanate de secretarul de stat al MAI Bogdan Despecsu, șeful Poliției de Frontiera Victor Ivașcu și ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Poliția de Frontiera a sarbatorit 159 de ani…

- Trei teancuri de bancnote topite, de 100 și 200 de lei, au fost aduse la o sucursala a Bancii Naționale a Romaniei de catre un roman care a cerut bani noi. Cazul romanului care a dus la Banca Nationala trei teancuri de bani topiti a fost prezentat chiar pe pagina de Instagram a Bancii Nationale […]…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…