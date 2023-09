Update: Locatari din blocurile cuprinse de flacari i-au agresat pe pompieri, iar un barbat l-a lovit cu palmele pe purtatorul de cuvant al ISU Dolj. Oamenii le-au smuls pompierilor din maini furtunurile cu care urmau sa stinga incendiul. La fața locului au venit și polițiști. Locatarii ii acuza pe pompieri ca nu au intervenit suficient […] The post UPDATE. VIDEO. Incendiu violent in Craiova. Trei blocuri au fost cuprinse de flacari. Pompierii, agresați de locatari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .