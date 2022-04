Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața, in jurul orei 04.30, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata printr-un apel la SNUAU 112, cu privire la o bataie intre mai multe persoane, desfașurata pe strada Brassai Samuel, in proximitatea clubului After Eight. La locația indicata au fost identificate persoane implicate,…

- Politia a anuntat ca in decursul noptii de sambata spre duminica, a fost sesizata cu privire la faptul ca un participant la un concert din Sectorul 1 ar fi folosit spray lacrimogen. In urma acestei actiuni, o persoana a ajuns la spital cu stari de rau.

- Medicii clujeni au extras din abdomenul unui pacient un lingou de aur.La data de 7 aprilie a.c. Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de catre reprezentanții unei instituții medicale din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca in cadrul unei intervenții chirurgicale, efectuata la data de 7 aprilie…

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in data de 29 martie, insa pana in prezent nu s-a mai intors.„Poliția municipiului Cluj-Napoca fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 martie a.c., RUSU GAVRIL - in varsta de 59 ani a plecat voluntar…

- Eleva de 16 ani, care a disparut de la caminul unui liceu din Cluj-Napoca, a fost gasita dupa patru zile. Dumitru Maria a disparut in 24 martie, in jurul orei 18:20. Poliția a anunțat ca eleva a plecat de la caminul unui liceu din Cluj-Napoca și nu a mai revenit.DUMITRU MARIA, plecata voluntar la data…

- UPDATE -1 Tanara a fost gasita in București, in Gara de Nord, sambata seara. Știrea inițiala, mai jos! La data de 11 februarie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca MICAN ADELA ANDREEA, in varsta de 25 de ani, a plecat voluntar in ziua de 11 februarie, in jurul orelor…

- sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Deși a fost amendat de Poliție, luni dimineața, pentru ca nu a respectat izolarea și a participat la slujba fiind contact direct COVID, IPS Teodosie iși continua programul de luni și intalnirile publice. UPDATE Ora 12:11 IPS Teodosie a primit o a doua amenda pentru…