Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și șapte au fost ranite intr-un accident grav, intre localitațile Popeni și Murgeni din județul Vaslui, pe DN24A. In evenimentul rutier au fost implicate un autotren, un autoturism și o caruța. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție.

- GROAZNIC… Accident rutier cumplit in localitatea Popeni, comuna Zorleni, la ieșirea spre Murgeni. Se estimeaza a fi 8 victime, dintre care 4 decedate. A fost activat Planul Roșu. Primele evaluari: 4 decedati, 2 cod rosu (in stop cardiorespirator) și 5 cod galben, printre care și incarcerați. S-au alocat…

- Un accident rutier cu multiple victime s-a produs, luni seara, in judetul Vaslui, fiind activat Planul Rosu de Interventie. ISU Vaslui intervine, luni seara, in localitatea Popeni, comuna Zorleni (iesirea spre Murgeni). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un accident cu mai multe victime s-a produs, luni seara, in judetul Vaslui, fiind activat Planul Rosu de Interventie. ISU Vaslui intervine, luni seara, la un accident rutier produs in localitatea Popeni, comuna Zorleni (iesirea spre Murgeni). "Primele evaluari: doua persoane decedate, doua persoane…

- UPDATE: „In data de 03 iulie a.c., am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe drumul național DN 24 D, din localitatea Grivița, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 23 de ani, din comuna Epureni,…

- Un grav accident rutier grav a avut loc astazi in judetul Ialomita. Potrivit ISU Ialomita, in accident sunt implicate 9 persoane 7 adulti si 2 minori , 3 persoane sunt decedate adulti avand leziuni incompatibile cu viata, 6 persoane primesc ingrijiri medicale la fata locului.Avand in vedere numarul…

- Un accident rutier a avut loc sambata, 25 iunie, in localitatea Carnesti, judetul Hunedoara, in care au fost implicate doua masini in care se aflau 8 persoane, intre care 5 copii. Doua victime au ramas incarcerate, iar 7 persoane au fost transportate la spital, informeaza News.ro . Un copil a fost preluat…