- Accident grav, duminica, pe Valea Oltumui, unde circulația este complet blocata. Patru mașini au fost implicate dupa ce mașinile au ricoșat una intr-alta. Șase persoane sunt ranite. La acest moment primesc ingrijiri medicale la fața locului și urmeaza sa fie transportate la spital. Accidentul rutier…

- O persoana a murit, iar alta a fost ranita, intr-un accident care a avut loc, luni, pe DN 6, in Mehedinti, in zona viaductului Bahna, in care au fost implicate doua TIR-uri și o dubița. „Detașamentul de Pompieri Orșova intervine cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanța…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, in orasului Frasin, din Suceava, in care au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau cinci persoane. Trei dintre ele au ajuns la spital. Potrivit pompierilor, doua dintre victime au ramas incarcerate, iar salvatorii au intervenit de urgența. La fața…

- O femeie a murit intr-un grav accident rutier produs, duminica, pe A1, intre Timișoara și Arad. “In accident au fost implicate 2 autoturisme, iar din primele informații primite de la apelant, am fost anunțați ca o persoana ar fi incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe din cadrul…

- Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti, sambata, in urma prabusirii unui avion in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a anunțat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay, folosit de cei care…

- Un accident bizar s-a produs in Rusia, in orasul Sankt Petersburg. Un autobuz articulat a lovit un stalp și a ramas suspendat. Pasagerii unui autobuz din Rusia nu vor uita prea curand experiența traita. Autovehiculul in care se aflau a patruns pe trotuar, unde a lovit in plin un stalp, pe care a ramas…

- Un carambol in care au fost implicate trei mașini a avut loc duminica dupa-amiaza in centrul Capitalei, in zona Eroilor. Din primele informații, trei mașini sunt implicate. Patru persoane au ajuns la spital. The post Accident grav in centrul Capitalei: trei mașini implicate, patru raniți appeared first…

- O linie suspendata a retelei de metrou din Mexico City s-a prabusit, luni noaptea intre statiile Olivos si Tezonco cu tot cu vagoanele pe care le sustinea. Bilantul tragediei indica cel puțin 20 morti si peste 70 persoane ranite dintre care aproape 50 au fost deja spitalizate. Sefa guvernului regional,…