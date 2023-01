Fostul selecționer al naționalei de fotbal a Romaniei Victor Pițurca a fost reținut de DNA, duminica seara. Surse judiciare au precizat ca Pițurca este audiat luni de procurori, intr-un dosar privind livrarea, in pandemie, de maști neconforme, catre spitalele Ministerului Apararii Naționale (MApN). Firma care ar fi livrat maștile ii aparține fiului sau, Alex Pițurca, […] The post UPDATE. Victor Pițurca, reținut de DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .