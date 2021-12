Stiri pe aceeasi tema

- Un tronson de circa 40 de kilometri din Drumul Expres Craiova – Pitești, poate cel mai important dintre tronsoane pentru ca care ar urma sa reprezinte o varianta ocolitoare pentru Slatina și Balș, a tot fost promis de autoritați ca va fi gata pana la finalul anului. Constructorul UMB iși luase angajamentul…

- Directorul Aeroportului Internațional Timișoara, Dorel Gradinaru, caruia ministrul Transporturilor i-a cerut recent o autoevaluare, spune ca este persecutat de Sorin Grindeanu, care ar face presiuni asupra lui chiar și prin carciumi. Oricum, el nu-și da demisia și nu pleaca din Timișoara. Iar despre…

- Senatorul AUR Ionuț Neagu a inaintat o interpelare catre ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, și prefectul județului Covasna, Istvan Raduly, privind termenul de finalizare a lucrarilor de reparație a tronsonului de cale ferata in zona podului CF…

- Mult așteptata intalnire intre ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a avut loc, dar nu in cadru intim. Cei doi au discutat in cadrul unei intalniri multipartite despre problemele legate de Centura Sud și de intarzierile aferente proiectului. Iar intersecția…

- ”Birocratia este una dintre chestiunile care ne omoara in Romania si, de multe ori, e mai mare perioada pana incep lucrarile, decat cat dureaza efectiv o lucrare. Tot ceea ce inseamna proiect, SF, avize, mediu, mutari de utilitati sunt foarte multe exemple in care aceasta perioada este mai lunga decat…

- Autoritatea Feroviara Romana a emis, in sfarșit, acordul pentru ca noul tramvai Bozankaya, achiziționat din Turcia de Primaria Timișoara, sa poata circula pe șinele din oraș. Sambata, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, l-a adus la Timișoara, insa cand a venit vorba sa il predea s-a declarat…

- Noua coalitie guvernamentala formata din PSD, PNL, UDMR se va numi „Coalitia Nationala pentru Romania" si va fi condusa, alternativ, de doi premieri, de la PNL si PSD in perioada 2021-2024. Conform unui draft, primul premier va fi Nicolae Ionel Ciuca (PNL), cu un mandat care va expira pe 25 mai 2023.…

- Un transparent prim pas in negocierea guvernarii pe axa PNL-PSD a fost facut astazi cand, in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, liberalii s-au abținut de la vot și au lasat ca locul deținut de PNL in fruntea camerei sa fie luat de vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu (interimar).…