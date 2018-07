Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 12 ani a fost luata de apele umflate ale unui parau, in comuna valceana Ladesti, copila fiind gasita in stop cardio-respirator, iar medicIIi incepand manevrele de resuscitare. Dupa mai multe zeci de minute de incercari de resuscitare, fetita a fost declarata decedata. Potrivit…

- Echipajul medical a inceput manevrele de resuscitare la fata locului, cand s-a constatat ca barbatul intrase in stop cardio-respirator, acestea continuand atat pe drum, cat si in unitatea medicala. „Pacientul in varsta de 68 de ani, venit din Cluj, a fost adus in UPU in stop cardio-respirator. Manevrele…

- O fetita de 4 ani din localitatea Rodna a cazut in raul Somes in timp ce se plimba cu sora ei. SMURD-ul incearca resuscitarea ei, dupa ce a fost gasita in stop cardio-respirator intr-un sat aflat in aval.

- Un fetița de doar patru anișori din Rodna se afla in stop cardio-respirator, dupa ce a cazut in raul Someș, in urma cu circa 40 de minute. Micuța a fost gasita de echipele de intervenție ale ISU BN in dreptul localitații Maieru. Echipajul de prim ajutor a inceput manevrele de resuscitare și in sprijinul…

- UPDATE: IPJ Maramures a remis un comunicat de presa pe aceasta tema: Azi noapte, la ora 23.29, un baimarean a sesizat politia prin SNUAU 112 ca fiica sa, de 5 ani, a disparut de la domiciliu, in jurul orei 15.00. La scurt timp de la sesizare, aceasta a fost gasita decedata pe strada Electrolizei din…

- O fetita de 5 ani a fost de negasit de ieri de la orele pranzului. Azi noapte, micuta a fost gasita fara suflare, potrivit vasiledale.ro. Se pare ca micuta a fost violata inainte de a fi ucisa.