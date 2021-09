Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anunțat oficial ca ședința de guvern, suspendata miercuri la pranz, va fi reluata la ora 19.00, conform programului anunțat. Asta, deși liderii USR-PLUS au declarat ca nu vor participa la aceasta. Premierului Florin Cițu nu ii pasa de boicotul partenerilor de la USR PLUS și a decis sa cheme…

- Vicepremierul Dan Barna a susținut o declarație de presa. El a venit cu detalii dupa scandalul iscat in ședința de guvern pe tema proiectului Anghel Saligny. Inainte de aceasta, liderii USR PLUS s-au intalnit pentru a stabili ce decizie ar putea lua in cazul in care neințelegerile persista. “Pentru…

- Dupa ce au suspendat ședința de Guvern, nemulțumiți de incercarea premierului de a introduce pe ordinea de zi suplimentara a proiectului Anghel Saligny fața de care s-au opus de la inceput, liderii USRPLUS s-au retras pentru a lua decizii. Potrivit unor surse politice sunt luate in calcul trei variante.…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Sedința BPN a PNL anunțata marți seara crește tensiunea intre liberali. Președintele PNL Ludovic Orban a susținut o declarație de presa pe holul Parlamentului pentru a lamuri asupra prezenței sale la ședința BPN a PNL unde va fi validat ca ministrul al Finanțelor Dan Valceanu, propunerea și apropiatul…

- UPDATE Alin Nica, susținator declarat al lui Florin Cițu la șefia PNL, a fost ales presedintele PNL Timis in urma votului de sambata al celor peste 800 de delegati prezenti la Conferința de alegeri. Nica a obtinut 579 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Munteanu a obtinut 221 voturi. Cel…

- Potrivit draftului rectificarii bugetare, cel mai mare minus priveste bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale caruia i-a fost diminuat bugetul pe acest an cu suma de 2,781 miliarde de lei, de la 53,805 miliarde de lei la 51,024 miliarde de lei, potrivit Adevarul.ro. Potrivit documentului,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…