- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…

- Ședința Biroului Permanent Național al PNL incepe marți, la ora 22.30, fiind convocata in sistem videoconferința. Nicolae Ciuca ramane ministru al Apararii, iar Lucian Bode schimba Transporturile cu Internele. Vicepremierul Raluca Turcan ar putea prelua Ministerul Muncii, au declarat surse apropiate…

- Florin Cițu a primit mandat din partea președintelui Klaus Iohannis sa formeze guvernul cu care sa se prezinte in fața Parlamentului. Viitorul guvern va avea 18 ministere și doi vicepremieri, cate unul de la USR PLUS și UDMR. Potrivit unor surse Puterea, componența posibila a viitorului guvern este…

- O noua serie de consultari la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis va discuta astazi, din nou, cu partidele politice parlamentare in vederea desemnarii premierului. Astfel, incepand cu ora 15.00, vor merge la Palatul Cotroceni PSD, PNL, Alianța USR-PLUS, AUR, UDMR, minoritațile, altele decat cea maghiara. …

- Guvernul Cițu, format in urma unor negocieri tensionate intre PNL, USR PLUS și UDMR, va avea 9 ministere liberale, iar USRPLUS va avea șase ministere și UDMR trei. Se vehiculeaza pe surse urmatoarele propuneri: 1. Ministerul Apararii Nationale: Nicolae Ciuca 2. Ministerul de Externe: Bogdan Aurescu…

- Ministerele viitorului guvern. Ce nume sunt vehiculate. PNL va conduce Secretariatul General al Guvernului – surse Numele vehiculate pana la aceasta ora pentru ministerele viitorului guvern ii anunta pe Raluca Turcan sau Sorin Campeanu pentru Ministerul Educatiei si pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca performerul acestor negocieri privind formarea noului Guvern este Ludovic Orban, care a pierdut alegerile, dar si-a conservat puterea. "Ceea ce voi retine din sceneta din seara aceasta este rasul amar in care a pufnit in masca domnul Florin Citu, atunci…

- Guvernul nu va ramâne în forma actuala, dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie, iar noul Executiv va avea cel putin 20 de ministere. PNL nu renunta la Finante, Justitie, Transporturi, Economie si Energie, Aparare, Externe, Dezvoltare si Agricultura. Totodata, liberalii nu mai tin…