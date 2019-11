Stiri pe aceeasi tema

- USR va adopta un regulament prin care va putea sustine candidati independenti in alegeri, a declarat sambata presedintele USR, Dan Barna, care a aratat ca Nicusor Dan este unul dintre cei cu sanse mari sa castige Bucurestiul de la Gabriela Firea.Citește și: La cateva zile dupa alegeri, Klaus…

- USR va adopta un regulament prin care va putea sustine candidati independenti in alegeri, a declarat sambata presedintele USR, Dan Barna, care a aratat ca Nicusor Dan este unul dintre cei cu sanse mari sa castige Bucurestiul de la Gabriela Firea. "Am discutat in prima parte a sedintei Comitetului Politic…

- Presedintele USR, Dan Barna, l-a invitat pe Nicusor Dan, sambata, la o sedinta in care se dezbate regulamentul privind candidaturile interne pentru alegeri locale pentru non-membri si candidati independenti. Decizia a venit in urma discutiilor din Comitetul Politic al USR.Comitetul Politic…

- Candidatul independent sustinut de USR pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si-a lansat marti programul de candidat. Alaturi de acestia au fost prezenti doi fosti colegi de partid, Cosette Chichirau si Stelian Ion, care la randul lor urmeaza sa candideze pentru primariile din Iasi, respectiv Constanta.…

- In USR, e un razboi al taberelor. Sunt cei contra lui Dan Barna, din tabara lui Cosette Chichirau, și care-l susțin pe Nicușor Dan, dar și cei care i-au dat votul lui Dan Barna. Ionuț Moșteanu a afirmat, pentru DCNews, ca luni seara a avut loc o discuție informala cu membrii Comitetului Politic,…

- In lipsa unui asemenea regulament, deciziile filialelor locale de a sustine candidati care nu sunt membri USR ar putea fi deschise contestarilor din punct de vedere statutar si legal, se arata intr-un comunicat al USR, transmis AGERPRES. In consecinta, Biroul National a decis, miercuri seara, convocarea…

- Președintele USR Dan Barna a declarat, in cadrul emisiunii „Gandurile lui Cristoiu”, ca ar susține ideea unui candidat unic al Opoziției pentru Primaria Capitalei, precizand ca aceasta este miza reala a procesului, transmite Mediafax.„E foarte clar ca Nicușor Dan e un om cu foarte bune șanse…

- Presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring, s-a pronuntat marti pentru desemnarea unui singur candidat la Primaria Capitalei din partea Opozitiei, dar si pentru organizarea unor alegeri de tip 'primaries', in vederea stabilirii acestuia. "Dupa cum ati vazut, Nicusor Dan s-a inscris in aceasta…